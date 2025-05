Botschaft aus Seoul

Alfred 23 Harth grüßt das Forum Improvisierter Musik

Alfred 23 Harth pendelt zwischen Frankfurt und Seoul. Als der Mitbegründer des Forums Improvisierter Musik (FIM) zuletzt in der Mainmetropole war, traf er seine Nachfolger. Nun hat er ihnen eine Botschaft geschickt.

Detlef Kinsler / 12. Mai 2025, 10.30 Uhr

Alfred 23 Harth, im Mai 2025: Die beiden sehr rührigen FIM-Organisatoren, Christof und Jürgen, hatten mich vergangenes Jahr zum ersten FIM-Festival mit einem Beitrag eingeladen. Ich konnte leider nicht, war aber dann sehr erfreut, vom großen Erfolg des Festivals zu hören. So wurde ich neugierig zu schauen, wie es dem FIM am 24. März erging. Als wir in den 90ern die diversen Programme des FIM ausbreiteten, neben den monatlichen Sessions, ein FIM-Orchester und einen CD-mail-order recout.de gegründet, und Festivals mit berühmten Gästen, sowie sogenannte Jazzferien veranstaltet hatten, kamen wir noch nicht so weit, uns mit Impro-Szenen anderer Städte auszutauschen.



Genau das war aber am 24. März Programm des FIM-Abends, und wohl nicht zum ersten Mal seit der neuen Gestaltung in den letzten gut zehn Jahren. Die Begegnungen mit den Kopenhagenerinnen und Kopenhagenern waren äußerst spannend anzuhören, gut gemischt in verschiedenen Besetzungen und ausdauernd, sodass der lange Abend auch für das die Brotfabrik ziemlich gut füllende Publikum echt fesselnd gewesen war.



Das FIM hat jetzt bereits eine gewisse Tradition – auch in den 90ern waren es fast acht aktive Jahre – und steht der Stadt Frankfurt recht gut als mittlerweile feste Institution, die sich hoffentlich noch auf weite Sicht halten kann. Wünschenswert wären auch wieder mehr Gruppengründungen, besonders auch wenn sie aus solchen Begegnungen hervorgehen würden, Bands also, die auch weiterreichend über das FIM hinaus ihre Zirkel ziehen.



Info

Im März war bei Mayer 49 in Bockenheim Alfred 23 Harths Ausstellung „Koreality“ mit Arbeiten, die bei Performances in Korea entstanden sind, zu sehen. Die nächste FIM-Veranstaltung findet am Montag, den 12. Mai, als Offene Bühne für Freie Improvisation im Club Voltaire statt. Als Opener vor der Session werden Jo Jena (Gitarre) und Burtis Knight aka Bertram Ritter (Schlagzeug) auf der Bühne stehen. Das Duo veröffentlichte 2023 sein Debütalbum auf dem Eigenlabel imm records. Dem Andenken an Peter Brötzmann gewidmet, wird es beim FIM im Club Voltaire erstmals in Free-Jazz-Konzertform realisiert.

