Dokureihe „Inside Skyline Frankfurt“

Exklusive Einblicke hinter die Fassaden von „Mainhattan“

Eine ARD-Dokureihe zeigt das spannende Innenleben von vier Frankfurter Hochhäusern. Die letzte Folge läuft am 13. Mai um 20.15 Uhr im hr-Fernsehen, alle Folgen gibt es in der ARD-Mediathek.

Florian Aupor / 13. Mai 2025, 10.00 Uhr

Spannende Blicke hinter die Kulissen der Türme von „Mainhattan“ sind aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen. In der zweiten Staffel von „Inside Skyline Frankfurt“ erwarten die Zuschauer neben beeindruckenden Perspektiven auf die Architektur der Gebäude auch exklusive Einblicke in das Innenleben der Hochhäuser – und die Leben der Menschen, die sie bewohnen, in ihnen arbeiten oder feiern. Am heutigen Dienstag (13. Mai) ist die letzte der vier Folgen um 20.15 Uhr im Fernsehprogramm des hr zu sehen.



Dokumentiert wurden unter anderem Rooftop-Yoga-Sessions auf dem Main Tower, der Austausch der Beleuchtung der bunten Krone am Westend Tower und das Wohnen in den gläsernen Luxus-Appartements des One Forty West.



Folge 1: „HighLight am Westend Tower“



Charakteristisch für den Westend Tower ist seine markante auskragende Spitze, die er wie eine Krone trägt. Aktuell wird das über 30 Jahre alte Hochhaus umfassend modernisiert, wobei auch die Beleuchtung der Krone ausgetauscht wird, um zukünftig bunt erstrahlen und ein neues Highlight in der Silhouette von „Mainhattan“ darstellen zu können. In der Doku wird auch der Elektroingenieur Michael Dombrowsky begleitet, der einmal im Jahr die Elektrik in schwindelerregender Höhe auf der begehbaren Krone wartet. Für ihn immer noch etwas ganz Besonderes: „Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber ich komme immer gerne hierher”, erzählt er in der Doku.



Folge 2: „Safety first im Messeturm“



Im Messeturm, auch bekannt als „Bleistift“, arbeiten über 4000 Menschen. Egal, ob Gast oder Mitarbeiter, wer über die Lobby des 265 Meter hohen Turms hinaus will, muss durch die Sicherheitskontrolle von Sicherheitschef Alexander Ambrosius. Daneben gibt die Folge Einblicke in die Arbeit der Immobilienverwalterin Kirsten Zorn, die bei der alljährlichen Räumung des Turms überprüfen kann, ob bei der Probe für den Ernstfall wirklich alle das Gebäude verlassen. Der Messeturm ist außerdem immer wieder beliebtes Ziel von Kletterern, die ungesichert versuchen, auf das Dach zu gelangen.



Folge 3: „First Class im One Forty West“



Der 145 Meter hohe Tower „One Forty West“ beeindruckt durch seine spiralförmig angeordneten Balkone, die eine außergewöhnliche Optik erzeugen und sich wie ein drei Kilometer langes Band um den Turm schlängeln. Im Inneren befinden sich luxuriöse Appartements und ein exklusives Hotel. Zuschauer erhalten eine Perspektive auf das Wohnen im Tower. Früher stand am selben Ort der geschichtsträchtige AfE-Turm der Goethe-Universität, der wenig mit Luxus zu tun hatte. Der neue „One Forty West“ hat deshalb nicht nur Fans, wie auch sein Architekt Andreas Moser in der Doku feststellt: „Wenn man etwas Bemerkenswertes schaffen will, muss man auch damit leben können, dass man polarisiert.“



Folge 4: „Fit für die Zukunft im Main Tower“



Der Main Tower besitzt als einziger Frankfurter Wolkenkratzer eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform. Gerade wird der Turm in laufendem Betrieb umgebaut und modernisiert. Zuschauer bekommen spannende Einblicke in die Organisation dieses kniffligen Unterfangens. Im Tower kann im höchsten Fitnessstudio Europas trainiert oder einen phantastischen Ausblick beim Rooftop-Yoga auf dem Dach genossen werden. Yogatrainerin Doreen Stolle zeigt sich in der Doku sichtlich begeistert: „Für mich ist es der tollste Teil meiner Arbeit. Ich finde das wirklich so schön hier oben, es sieht auch jedes Mal anders aus. Die Teilnehmer sind auch immer total glücklich.“



Info

Zu den Folgen in der ARD-Mediathek geht es hier.