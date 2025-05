16. SkyRun im Frankfurter Messeturm

Treppensteigen als sportliche Höchstleistung

Die Anmeldung für den SkyRun im Messeturm Frankfurt ist noch bis zum 18. Mai möglich. Wettbewerbe finden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden statt, der Turm war auch schon Schauplatz für Weltrekorde.

Florian Aupor / 12. Mai 2025, 11.00 Uhr

Zur 16. Auflage des SkyRun im Messeturm Frankfurt können sich Sportbegeisterte noch bis zum 18. Mai anmelden. Am 1. Juni geht es für die Teilnehmer dann wieder 1200 Treppenstufen über insgesamt 61 Etagen und 213 Höhenmeter nach oben. Die Schnellsten brauchen rund sieben Minuten, um das Treppenhaus hoch zu sprinten. Beim SkyRun trifft sich aber nicht nur die internationale Treppenläuferszene, viele Hobbyläufer, Feuerwehren und Firmenteams sind ebenfalls vertreten. Eine Teilnahme steht jedem offen.



Auch Spenden werden bei dem Event eingesammelt. Sie kommen dem Leichtathletik-Förderverein Hessen (LFH) zugute und fließen in die Förderung hessischer Vereine und ihrer Athletinnen und Athleten. Renndirektor Michael Lederer, der gleichzeitig Vorsitzender des LFH ist, freut sich schon: „Der SkyRun steht schon immer für sportliche Höchstleistung inmitten der faszinierenden Architektur des Messeturms und den guten Zweck. Wir sind stolz darauf, dass Athleten aus aller Welt Jahr für Jahr im Messeturm zusammenkommen.“



Verschiedene Varianten des SkyRuns



In der Kategorie Sprint erklimmen Einzelläufer die 213 Höhenmeter. Andere Wettbewerbe finden ebenfalls statt. Unternehmensmannschaften in Fünferteams treten gegeneinander an und Feuerwehrmannschaften aus ganz Deutschland messen sich – teils mit und teils ohne Atemschutzmasken – in Dreierteams. Ähnliches gilt für Rettungsmannschaften, die in Dreierteams samt Ausrüstung den Messeturm hochstürmen. Beim Kids Cup steigt der Nachwuchs eine kürzere Strecke über die Hohe von 32 Stockwerken und insgesamt 642 Treppenstufen nach oben.



Alte und neue Bestzeiten beim SkyRun



2014 stellte die Australierin Suzy Walsham mit 7.35 Minuten und 2016 der Deutsche Christian Riedl mit einer Zeit von 6.25 Minuten jeweils einen Rekord auf. Allerdings hat sich die Strecke nach Umbaumaßnahmen am Turm im Außenbereich um 140 Meter erweitert, weshalb sich alte und neue Zeiten nicht vergleichen lassen. Die Bestzeiten auf der neuen Strecke liegen bei 7.20 Minuten von Christian Riedl bei den Herren und 9.14 Minuten von Adele Blaise-Sohnius bei den Damen.



Frankfurter Messeturm als Schauplatz für Guinness-Weltrekorde



Im Messeturm kommen immer wieder Sportbegeisterte und Rekordjäger zusammen. Der Dauerläufer Mathias Gall bezwang das Treppenhaus in rund zwei Stunden und 45 Minuten gleich 16 Mal hintereinander. Auch rückwärts oder im Handstand wurde der Turm bereits erklommen, und im Jahre 2017 schleppten fünf professionelle Transporteure gar ein Klavier auf die Turmspitze. Vier Guinness-Weltrekorde lieferte der aus Mailand stammende Haki Doku ab, der mit seinem Rollstuhl dazu jeweils das Treppenhaus des Messeturms von oben nach unten bezwang.



Info

16. SkyRun im Messeturm Frankfurt am 1. Juni

Anmeldung (online) bis zum 18. Mai

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.